 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Лавров встретился с президентом Туркмении Бердымухамедовым в Ашхабаде

Лавров встретился с президентом Туркмении Бердымухамедовым в Ашхабаде
Video

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в Ашхабаде.

В рамках визита Лавров проведет переговоры с Бердымухамедовым и министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. Стороны обсудят широкий спектр вопросов двусторонних отношений, обменяются мнениями по региональной повестке дня и текущей ситуации в мире, сообщил МИД.

Путин обсудил с президентом Туркмении вопросы стратегического партнерства
Политика
Владимир Путин с Сердаром Бердымухамедовым

Лавров и Мередов подпишут программу сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2025 — 2026 годы.

В предыдущий раз Лавров посещал Туркмению в 2022 году для участия в совещании министров иностранных дел прикаспийских государств.

Бердымухамедов последний раз был в России в мае, тогда он прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. После этого 16 мая он провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили развитие «взаимовыгодных отношений стратегического партнерства между Россией и Туркменистаном».

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Полина Минаева
Сергей Лавров МИД Россия Туркменистан Сердар Бердымухамедов
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
Лавров обсудил с Бадром Абдель Ати войну Израиля с Ираном
Политика
Глава МИД Германии не увидел повода и возможности для встреч с Лавровым
Политика
Лавров выразил соболезнования главе МИД Ирана в связи с жертвами ударов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 91,74 (+1,9) Инвестиции, 24 июн, 19:09 Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 78,39 (+0,1) Инвестиции, 24 июн, 19:09
Как рейтинги отражают развитие малого бизнеса Отрасли, 10:28
Лавров встретился с президентом Туркмении Бердымухамедовым в Ашхабаде Политика, 10:27
В Ленобласти пресекли поставку тысяч сим-карт для call-центров мошенников Общество, 10:23
Суд отказался отпустить редактора Ura.ru из СИЗО Политика, 10:22
Доставка еды сегодня и завтра: главные тренды и перспективы отрасли Тренды, 10:20
Лавров возложил цветы к мемориальному комплексу в Туркмении Политика, 10:17
ФСБ показала видео с арестованными агентами спецслужб Молдавии Политика, 10:16
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Калужских полицейских обвинили в легализации мигрантов Общество, 10:13
Пашинян заявил о попытке захвата власти «криминальным духовенством» Политика, 10:07
«Билайн» запустил магистерскую программу в Центральном университете Отрасли, 10:05
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Выстрелить на глобальном рынке с IT-продуктом: кейсы и инсайты 2025 годаПодписка на РБК, 10:00
В России назвали самых активных покупателей лотерейных билетов Технологии и медиа, 10:00
«Лион» подаст апелляцию на решение об исключении из чемпионата Франции Спорт, 09:53