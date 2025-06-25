Лавров встретился с президентом Туркмении Бердымухамедовым в Ашхабаде
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в Ашхабаде.
В рамках визита Лавров проведет переговоры с Бердымухамедовым и министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. Стороны обсудят широкий спектр вопросов двусторонних отношений, обменяются мнениями по региональной повестке дня и текущей ситуации в мире, сообщил МИД.
Лавров и Мередов подпишут программу сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2025 — 2026 годы.
В предыдущий раз Лавров посещал Туркмению в 2022 году для участия в совещании министров иностранных дел прикаспийских государств.
Бердымухамедов последний раз был в России в мае, тогда он прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. После этого 16 мая он провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили развитие «взаимовыгодных отношений стратегического партнерства между Россией и Туркменистаном».
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