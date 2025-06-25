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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны передали новую партию истребителей Су-35С

Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: uac_ru / Telegram
Фото: uac_ru / Telegram
Фото: uac_ru / Telegram
Фото: uac_ru / Telegram
Фото: uac_ru / Telegram
Фото: uac_ru / Telegram
Фото: uac_ru / Telegram
Фото: uac_ru / Telegram
Фото: uac_ru / Telegram
Фото: uac_ru / Telegram
Фото: uac_ru / Telegram
Фото: uac_ru / Telegram
Фото: uac_ru / Telegram
Фото: uac_ru / Telegram
Фото: uac_ru / Telegram
Фото: uac_ru / Telegram
Фото: uac_ru / Telegram
Фото: uac_ru / Telegram

Объединенная авиастроительная корпорация, входящая в «Ростех», передала Министерству обороны России новую партию истребителей Су-35С поколения 4++, следует из сообщения на сайте госкорпорации.

Самолеты были произведены в рамках гособоронзаказа, успешно прошли полный цикл заводских испытаний в разных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования.

Компания собирается сохранить высокий темп работы над Су-35С и повысить эффективность производства, отметил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

«Мы также повышаем производственную эффективность. К 2030 году планируем повысить производительность труда на 30%. Эта работа дает нам возможность существующими ресурсами обеспечить большие объемы выпуска продукции по гособоронзаказу», — отметил он.

Глава ОАК — РБК: «У нас в стране все разбираются в футболе и авиации»
Бизнес
Вадим Бадеха

Первый замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков отметил, что военные считают истребитель «лучшим в своем классе». «Он позволяет применять широкую номенклатуру вооружения во всем диапазоне высот и скоростей, использовать самые сложные виды техники пилотирования и боевого применения. Эти истребители показывают наилучшие летные качества, превосходные характеристики навигационного и прицельного комплексов», — отметил Артяков.

О передаче российской армии истребителей Су-57 и Су-35С «Ростех» также сообщал в мае 2025 года.

Су-35 — многофункциональный российский истребитель поколения 4++. Самолет серийно производится с 2011 года на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина, на вооружение он был принят в 2017 году. Истребитель способен развивать скорость до 2500 км/ч, имеет на вооружении авиационную пушку ГШ-30-1 и 12 узлов подвески дополнительного вооружения.

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Теги
Александра Озерова
Ростех Су-35С Минобороны истребители ОАК
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