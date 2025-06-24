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Бизнес ,  
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Reuters узнал, что Китай поставлял в Россию новые машины под видом старых

Китай примерно с 2019 года поставлял новые автомобили в Россию и другие страны под видом подержанных с нулевым пробегом, сообщает Reuters со ссылкой на правительственные документы и интервью с пятью автодилерами.

Как только новый автомобиль сходит с конвейера, экспортер покупает его либо непосредственно у автопроизводителя, либо у дилера. Затем регистрирует его с китайскими номерными знаками и сразу же помечает как подержанный автомобиль с нулевым пробегом для отправки за границу.

Подобные машины Китай поставляет в Россию, Центральную Азию и Ближний Восток. Так компании могут демонстрировать экономический рост, а также избавляться от автомобилей, которые было бы трудно продать внутри страны.

Как узнало агентство, тактика также включает выдачу дополнительных лицензий на экспорт подержанных автомобилей с нулевым пробегом, ускоренное рассмотрение заявлений о налоговых льготах, инвестиции в экспорт и финансирование мероприятий, направленных на поощрение экспорта подержанных автомобилей с нулевым пробегом.

В России предупредили о проблемах с подержанными китайскими автомобилями
Бизнес
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

О «поразительных» масштабах рынка подержанных машин в КНР в конце мая сообщил источник Autohome. Он пояснил, что китайские дилеры регистрируют новые автомобили и перепродают их продавцам подержанной техники, а те, в свою очередь, получают возможность воспользоваться госсубсидией и предложить конечным покупателям более низкие цены.

При этом вице-президент Национального автомобильного союза России Антон Шапарин тогда отметил, что Китай не сможет избавиться от излишка подержанных автомобилей с помощью России из-за утилизационного сбора.

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Теги
Полина Харчевникова
Китай подержанные автомобили Россия
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