Путин присвоил внуку Церетели звание заслуженного деятеля искусств

Василий Церетели (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Внуку известного скульптора Зураба Церетели, Василию Церетели, присвоили звание заслуженного деятеля искусств России. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

«Заслуженный деятель искусств Российской Федерации — Церетели Василию Зурабовичу — исполнительному директору государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский музей современного искусства», — говорится в указе.

Этим же указом президент присвоил звание заслуженного артиста России артистке Санкт-Петербургского молодежного театра на Фонтанке Эмилии Спивак.

Василий Церетели — художник, выпускник Школы изобразительных искусств в Нью-Йорке и обладатель степени EMBA Московской школы управления «Сколково». С 2009 года он занимал пост вице-президента академии, а с апреля 2025 года исполнял обязанности президента после смерти Зураба Церетели, возглавлявшего РАХ с 1997 года. 24 июня Церетели был назначен президентом РАХ сроком на пять лет. Он также является академиком РАХ и кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Эмилия Спивак снималась в роли Эсфирь в «Статском советнике», капитана Мадлен в сериале «Гончие», в «Тайнах следствия» и в «Отеле последней надежды». Также сыграла в сериале «Мажор».