Жительницу Хасавюрта осудили за смерть упавшей в кипящую кастрюлю дочери

Фото: СУ СК России по Республике Дагестан

В Дагестане суд признал жительницу Хасавюрта виновной в причинении смерти собственной дочери по неосторожности и назначил ей наказание в виде восьми месяцев ограничения свободы, сообщила пресс-служба регионального СК.

«Доказательства <...> признаны судом достаточными для вынесения приговора», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, 6 января 2025 года женщина оставила на полу электрическую кастрюлю с кипящим бульоном. Ее малолетняя дочь, оставшись без присмотра, упала в кастрюлю и получила сильные ожоги.

Несмотря на экстренную госпитализацию, мать отказалась от продолжения стационарного лечения. Из-за отсутствия квалифицированной помощи врачей девочка скончалась 12 февраля.