Умер народный артист Армении Гуж Манукян
На 88-м году жизни умер народный артист Армении Гуж Манукян, сообщил союз театральных деятелей республики, передает 168.am.
Манукян снялся более чем в 20 фильмах: «Звезда надежды», «Песнь прошедших дней», «Всадник, которого ждут» и других.
Манукян родился в мае 1937 года в Ленинакане. В 1958 году окончил актерский факультет Ереванского художественно-театрального института. Он играл в Капанском драматическом театре, Ереванском театре юного зрителя, Ереванском драматическом театре.
Манукян исполнил роли Бекингема в пьесе Уильяма Шекспира «Ричард III», Петра в произведении Максима Горького «Крестьяне», Альфреда в пьесе Бернарда Шоу «Моя прекрасная леди».
В 1980 году ему было присвоено звание народного артиста Армянской ССР, а в 1981 году его наградили государственной премией за исполнение роли Тиграна Великого в пьесе Перча Зейтунцяна «Зов богов».
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