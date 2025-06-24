Мэр заявил, что Екатеринбург перестал быть «Грязьбургом»

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Екатеринбург не следует больше называть Грязьбургом, поскольку местные власти научились быстро наводить порядок в межсезонье, заявил мэр Алексей Орлов на заседании городской думы. Градоначальник также поблагодарил местных жителей за «поддержку субботников».

«Наверное, ни у кого из жителей или гостей уже язык не повернется назвать наш город Грязьбургом. Работают пылесосы, производится мойка улиц», — сказал Орлов во время подведения итогов работы своей администрации в 2024 году. Трансляция велась на официальном канале гордумы на Rutube.

Мэр признал, что конец зимы и начало весны показали «серьезные упущения» в работе по поддержанию чистоты в городе и пришлось принимать «непростые, но кадровые решения». Он также обещал провести «донастройку» на уровне районов.

«Понятно, что и погода вносит свои коррективы. Но у нас есть все ресурсы, чтобы содержать город по столичным стандартам», — подчеркнул Орлов.

В 2017 году ученые Уральского отделения Российской академии наук (Уро РАН) изучили состав грязи на улицах Екатеринбурга весной и осенью. Выяснилось, что на три четверти она состоит из продуктов разрушения различного рода строительных материалов на основе местного минерального строительного сырья. Это и стирание асфальта, которое приводит к образованию пыли, и разнос строительных материалов из куч и грунта с участков с нарушенным несущим покрытием за счет ветра и поверхностного стока.

Такой серой пыли в Екатеринбурге ученые насчитали 120 тыс. т — по 80 кг на каждого жителя.