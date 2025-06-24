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Новые законы в России ,  
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Путин подписал закон о блокировке активов причастных к диверсиям лиц

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Новые законы в России
Сотрудники ФСБ России&nbsp;на задержании одного из участников законспирированной разветвленной агентурной сети украинских спецслужб
Сотрудники ФСБ России на задержании одного из участников законспирированной разветвленной агентурной сети украинских спецслужб (Фото: ФСБ России / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет меры по блокировке финансовых средств и имущества лиц и организаций, подозреваемых в причастности к диверсиям. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Изменения были внесены в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Ранее заморозка активов применялась только к подозреваемым в финансировании террористической деятельности. Теперь этот механизм распространен также на подозреваемых в диверсиях и их финансировании.

В пояснительной записке к закону говорится, что в текущих условиях особое внимание уделяется повышению антидиверсионной защиты объектов жизнеобеспечения, предприятий оборонно-промышленного комплекса, атомной энергетики, топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры и других критически важных объектов для обеспечения государственной и общественной безопасности.

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В 2023 году в России легализовали около 2,09 трлн руб. преступных доходов, что составляет примерно 1,2% ВВП. Такие данные представлены в научной статье «Оценка масштабов отмывания денег в России», опубликованной в журнале «Вопросы экономики».

Основная часть этой суммы приходится на экономические преступления, мошенничество и незаконный оборот наркотиков, отметили авторы из Астраханского государственного технического университета.

Эта оценка значительно превышает официальные показатели: по данным Банка России, в 2023 году за рубеж было незаконно выведено около 30,8 млрд руб., а обналичено — 59,5 млрд руб.

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