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Военная операция на Украине ,  
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В Саратовской области простятся с погибшими военными

Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Карпаков
Сергей Карпаков (Фото: Glava_Dukhovnitskoe / Telegram)

В Саратовской области пройдут церемонии прощания с погибшими военнослужащими, сообщает местное издание «Взгляд-инфо».

В селе Софьинка Духовницкого района 25 июня состоится прощание с ефрейтором Сергеем Карпаковым, в Балашовском районе накануне простились с 22-летним контрактником Владимиром Жирновым.

По данным издания «Петровские вести», в деревне Новые Бегучи 23 июня состоялась церемония прощания с рядовым гранатометчиком Алексеем Линьковым. Он родился в 1992 году и погиб 10 апреля.

Прощание с жителем Шихан Дмитрием Осиповым, как сообщает агентство со ссылкой на местную администрацию, состоится 25 июня.

О гибели в зоне спецоперации военнослужащего Эдуарда Керимова без дополнительных подробностей агентству сообщила мэрия Саратова. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и руководители муниципалитетов выразили соболезнования семьям погибших.

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Теги
Плугина Ирина
Саратовская область Военная операция на Украине погибший военнослужащий церемония прощания
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