В Саратовской области простятся с погибшими военными
В Саратовской области пройдут церемонии прощания с погибшими военнослужащими, сообщает местное издание «Взгляд-инфо».
В селе Софьинка Духовницкого района 25 июня состоится прощание с ефрейтором Сергеем Карпаковым, в Балашовском районе накануне простились с 22-летним контрактником Владимиром Жирновым.
По данным издания «Петровские вести», в деревне Новые Бегучи 23 июня состоялась церемония прощания с рядовым гранатометчиком Алексеем Линьковым. Он родился в 1992 году и погиб 10 апреля.
Прощание с жителем Шихан Дмитрием Осиповым, как сообщает агентство со ссылкой на местную администрацию, состоится 25 июня.
О гибели в зоне спецоперации военнослужащего Эдуарда Керимова без дополнительных подробностей агентству сообщила мэрия Саратова. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и руководители муниципалитетов выразили соболезнования семьям погибших.
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