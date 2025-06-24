В Саратовской области простятся с погибшими военными

Сергей Карпаков (Фото: Glava_Dukhovnitskoe / Telegram)

В Саратовской области пройдут церемонии прощания с погибшими военнослужащими, сообщает местное издание «Взгляд-инфо».

В селе Софьинка Духовницкого района 25 июня состоится прощание с ефрейтором Сергеем Карпаковым, в Балашовском районе накануне простились с 22-летним контрактником Владимиром Жирновым.

По данным издания «Петровские вести», в деревне Новые Бегучи 23 июня состоялась церемония прощания с рядовым гранатометчиком Алексеем Линьковым. Он родился в 1992 году и погиб 10 апреля.

Прощание с жителем Шихан Дмитрием Осиповым, как сообщает агентство со ссылкой на местную администрацию, состоится 25 июня.

О гибели в зоне спецоперации военнослужащего Эдуарда Керимова без дополнительных подробностей агентству сообщила мэрия Саратова. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и руководители муниципалитетов выразили соболезнования семьям погибших.