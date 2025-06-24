В Северной Осетии предупредили о замедлении мобильного интернета
В Северной Осетии возможны задержки и замедления в работе сотовой связи и мобильного интернета. Об этом в телеграм-канале сообщил глава республики Сергей Меняйло.
«В республике объявлена беспилотная опасность. Возможно замедление работы сотовой связи и мобильного интернета», — написал он.
Меняйло написал, что это вводится «в целях безопасности».
С начала конфликта на Украине в России начались сбои в работе мобильного интернета.
В преддверии начала мероприятий в честь 80-летия Победы жителей Москвы предупредили о возможных сбоях в работе мобильного интернета в период праздников.
Также власти ряда российских регионов объявили о замедлении работы мобильного интернета в связи с атаками беспилотников.
В Псковской области на фоне угроз атаки беспилотников ВСУ 19 июня увеличили территорию, где действовали ограничения работы мобильной связи. Глава региона Михаил Ведерников отмечал, что «заметно хуже работала голосовая связь».
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