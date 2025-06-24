Правительство попросило Москву переименовать станцию метро в честь вуза
Правительство России предложило московским коллегам переименовать станцию метро «Новомосковская», расположенную на юге Сокольнической (красной) ветки, в «Станкин». Об этом сообщает пресс-служба федерального исполнительного органа.
Станцию «Новомосковская» (проектное название — «Столбово») открыли в 2019 году.
Станкин — название Московского государственного университета (МГТУ «Станкин»), который специализируется в области машиностроения, информационных технологий и менеджмента. Его филиалы расположены на востоке Москвы (у станции метро «Нижегородская»), на севере (ряжом с «Савеловской»).
Власти планируют построить новый кампус университета в Коммунарке на юго-западе Москвы. Все оплатит государство. Кампус следует рассчитать на не менее 11,5 тыс. студентов.
Минпромторг и Минфин должны будут оплатить высокотехнологичное оборудование и его настройку стоимостью 10 млрд руб. Технику разместят в одном из центров будущего кампуса. Срок — до 25 декабря 2025 года.
Проект утвержден после того, как в 2024 году университет вошел в третью волну государственного отбора на создание сети современных университетских кампусов. Тогда же правительство утвердило стратегию развития МГТУ «Станкин».
Проект создания кампусов был запущен властями в 2021 году. Цель — создать кампусы мирового уровня, чтобы привлечь молодежь в науку и сформировать образ России как страны с прорывными достижениями в этой области. Концепции кампусов предполагают множество открытых образовательных пространств, трансформируемых аудиторий.
Правительство России порекомендовало московским властям включить в строительство кампуса головной центр компетенций по развитию станкоинструментальной отрасли, фитнес, учебно-лабораторные корпуса, отели, зоны отдыха и парковку, конгрессно-выставочный и военно-учебный центры.
На территории кампуса также можно отстроить офисные здания для предприятий реального сектора экономики, чтобы студенты могли как можно раньше определиться с профессией, говорится в сообщении правительства.
Председатель правительства Михаил Мишустин заявил на совещании, что МГТУ «Станкин» должен стать одним из ведущих инженерных вузов страны, чтобы решать задачи для станкоинструментальной отрасли и машиностроения в России.
После начала военной операции на Украине в 2022 году Россию покинули крупнейшие зарубежные производители станков, такие как японская DMG Mori. Кроме того, поставки в страну западных станков и их комплектующих существенно ограничены санкциями. Так, в начале 2024 года Япония включила в список запрещенных к экспорту в Россию товаров станки с числовым программным управлением (ЧПУ).
В 2023 году власти России актуализировали задачу достичь технологической независимости в станкоинструментальной сфере на основе импортозамещения. Так, по данным Росстата, за 2024-й российские заводы выпустили 1,23 тыс. станков и центров для обработки металлов лазером. Это на 48% больше, чем в 2021 году.
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