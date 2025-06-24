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Общество ,  
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В КБР участники «шариатского патруля» предстанут перед судом

В Кабардино-Балкарии в суд передано уголовное дело в отношении десятерых местных жителей, которые обвиняются в создании и участии в экстремистском сообществе, а также в публичных призывах к экстремистской деятельности, сообщает МВД по республике. Речь идет об участниках так называемого «шариатского патруля».

С марта 2017 года по ноябрь 2023-го обвиняемые совершили в городе Тырныаузе противоправные действия в отношении 16 местных жителей, чей образ жизни, по их мнению, «не соответствовал их религиозно-экстремистским убеждениям», говорится в сообщении.

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Обвиняемые оказывали на потерпевших психологическое давление и били их, в том числе палками.

Участники экстремистской группы также размещали в соцсетях призывы к экстремистской деятельности, сообщает МВД.

Дело возбудили по ч.1 ст. 282.1 — создание экстремистского сообщества, ч. 2 ст. 282.1 — участие в экстремистском сообществе и ч. 2 ст. 280 — публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности Уголовного кодекса. Статьи предусматривают максимальные наказания в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с лишением права занимать определенные должности, лишения свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности и лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности соответственно.

О задержании участников «шариатского патруля» МВД сообщало летом прошлого года.

В начале июня в отношении 20-летнего жителя Ставропольского края возбудили уголовное дело. Его обвиняют в участии в деятельности террористической организации и в содействии террористической деятельности.

По данным следствия, обвиняемый вступил в запрещенную на территории России международную террористическую организацию и обязался выполнить действия по сбору информации о госучреждении.

«Кроме того, фигурант склонял свою 20-летнюю знакомую к участию в деятельности террористической организации, однако девушка отказалась», — сообщили в ведомстве.

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Теги
Полина Минаева
Кабардино-Балкария уголовное дело экстремизм МВД
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