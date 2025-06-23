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В Москве автоматизировали передачу средств от капремонта на реновацию

Овчинский: В Москве автоматизировали передачу средств от капремонта на реновацию
Сюжет
Новости Москвы
Владислав Овчинский
Владислав Овчинский (Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы)

Столичные власти активно занимаются автоматизацией услуг и сервисов в информационно-аналитической системе управления градостроительной деятельностью. В частности, департамент градостроительной политики города Москвы совместно с департаментом капитального ремонта столицы запустил первый автоматизированный процесс хранения и передачи информации об объемах взносов на капремонт по включенным в программу реновации многоквартирным домам. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

«После заключения первого договора права собственности на квартиру в новостройке, возведенной по реновации, средства, собранные на капремонт старого жилья до включения в программу, автоматизированно переведут на счет Московского фонда реновации жилой застройки, — уточнил глава департамента. — Их направят на реализацию программы реновации».

Овчинский подчеркнул, что ранее подобный процесс требовал ручного ввода и согласования, а его автоматизация гарантирует сохранность всей информации о взносах на капитальный ремонт в системе, обеспечивая ее доступность и целостность.

По его словам, благодаря этому сервису, данные о взносах на капремонт будут централизованно храниться в системе, а Фонд капитального ремонта многоквартирных домов (ФКР) Москвы будет мгновенно получать уведомления из ЕГРН о регистрации первых договоров, предусматривающих переход права собственности на жилье по программе реновации.

В департаменте градостроительной политики уверены, что автоматизация процесса передачи информации — это первый шаг к полной цифровизации взаимодействия Московского фонда реновации жилой застройки и ФКР Москвы.

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Теги
капремонт жилья реновация Москва градостроительство
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