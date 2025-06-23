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Овчинский раскрыл детали новой программы «Московские кварталы»

Сюжет
Новости Москвы
Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы

В конце мая столичное правительство объявило о запуске программы «Московские кварталы». Строительство в рамках нее уже стартовало: первым проектом стала стройка на Полярной улице в районе Южное Медведково. Там полностью завершена реновация, и сейчас район получает новое развитие — об этом в рамках ПМЭФ-2025 рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики города Владислав Овчинский.

«Московские кварталы» — это масштабная инициатива, охватывающая весь жилой фонд города. Ее цель — возведение современных и удобных жилых кварталов с квартирами под продажу одновременно с созданием в этих местах развитой инфраструктуры. В продажу будут поступать как дома, построенные городским застройщиком, так и квартиры в новостройках по программе реновации, если они остались невостребованными для переселения москвичей.

«Это продуманные и комфортные квартиры с современной инфраструктурой. Жилье будет находиться в ценовом сегменте, доступном максимально большому кругу лиц. Основным конкурентным преимуществом домов, создаваемых в рамках проекта, будет обеспеченность инфраструктурой, причем как социальной и транспортной, так и общественно-досуговой, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики. — Это реальный пример того, как «Московские кварталы» дополняют и усиливают трансформацию городской среды».

Отмечается, что объемы недвижимости будут определяться градостроительной документацией и запросом горожан. Столичные власти выступают координатором и гарантом качества на всех этапах — от проектирования до передачи ключей.

«Программа «Московские кварталы» будет реализовываться в том числе коммерческими застройщиками, определенными по принципу открытых торгов. Работа будет сконцентрирована на эффективной синергии города и застройщиков, которая, надо сказать, уже сейчас приносит свои результаты по развитию города», — добавил глава департамента.

В дальнейшем планируется усовершенствовать этот механизм, чтобы он стал удобнее для жителей. Так, ведется разработка собственной цифровой платформы.

Кроме того, в интервью РБК на полях ПМЭФ Владислав Овчинский раскрыл две особенности программы «Московские кварталы». Во-первых, она реализуется совместно с крупнейшими девелоперскими компаниями; во-вторых, программа не призвана сократить рынок коммерческой недвижимости, но нарастить предложение жилья.

Интервью. Владислав Овчинский&nbsp;&mdash; про градостроительную политику Москвы
Интервью. Владислав Овчинский — про градостроительную политику Москвы
(Видео: Телеканал РБК)
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«В текущих условиях, когда ушли частичные ипотечные программы, когда достаточно высокая ключевая ставка ЦБ, гарантия города, что мы построим и отдадим готовое жилье нашим горожанам, это достаточно серьезный драйвер, в том числе и развития рынка недвижимости, — заявил глава департамента. — Этой программой мы увеличиваем темпы продаж недвижимости, темпы развития рынка жилья».

То есть конечная цель программы, по словам Овчинского, «расшевелить экономику, дать дополнительный драйв и стимул для развития экономической среды города». Для жителей же это станет возможностью «купить качественную, хорошую квартиру по городской программе», заключил он.

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Теги
градостроительство Москва кварталы реновация жилья
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