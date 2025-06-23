Ликсутов подвел итоги первых двух месяцев речной навигации в Москве

Фото: пресс-служба ГУП «Мосгортранс»

За два месяца летней речной навигации (которая в этом году в столице стартовала 24 апреля) причалы Северного и Южного речных вокзалов Москвы приняли и отправили почти 700 круизных судов, рассказал заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, теплоходы отправляются из столицы в десятки городов и туристических центров страны, в частности в Санкт-Петербург, Казань, Тверь, Мышкин и Углич. «Обновленные речные вокзалы стали точками притяжения жителей столицы. С начала летней навигации уже более 110 тыс. пассажиров отправились в круизы, — уточнил вице-мэр. — По поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем развитие речного транспорта».

Максим Ликсутов в официальном телеграм-канале столичного дептранса отметил, что билеты на речные круизы можно приобрести как на официальных сайтах туроператоров, так и в их в офисах, расположенных на Северном и Южном речных вокзалах. Кстати, для удобства пассажиров речные гавани столицы оборудованы удобными залами ожидания, информационными стойками и навигационными указателями, современными лифтами и пандусами, а также гардеробом и камерами хранения.

Столичные власти планируют, что в этом сезоне причалы обновленных речных вокзалов примут и отправят круизные суда по России более 2,5 тыс. раз, что на 15% превышает аналогичный показатель прошлого года. Кроме того, ожидается запуск третьего регулярного маршрута речного электротранспорта «Новоспасский — ЗИЛ».

Отметим, что помимо транспортной функции речные вокзалы выполняют роль площадок для организации досуга москвичей. Так, по итогам прошлого года речные вокзалы Москвы приняли в общей сложности около 3 млн посетителей. На их территории прошло свыше 800 бесплатных мероприятий, в частности это фестивали, мастер-классы и спортивные тренировки.