Юрий Антонов рассказал об 11 утках в ответ на новость о госпитализации
Народный артист России певец Юрий Антонов опроверг информацию о том, что его положили в больницу и рассказал РБК, что в данный момент кормит домашних уток.
«Я дома, уток кормлю. У меня ж 11 уток. Вот они сейчас бегут, виноград получат. Погода только разошлась», — рассказал Антонов.
Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что 80-летнего Антонова увезли в московскую больницу, диагностировали заболевание сердца. Артист чувствует себя лучше и лечится амбулаторно, уточнил SHOT.
Антонов родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте. Свой первый сольный альбом, «Юрий Антонов», выпустил в 1981 году, а первый диск-гигант Антонова «Крыша дома твоего» вышел в 1983-м. Всего за свою карьеру Антонов выпустил более 50 дисков, в том числе более десятка студийных альбомов.
Одними из самых популярных его песен стали «Крыша дома твоего», «Я вспоминаю», «Как прекрасен этот мир», «Море» и другие.
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