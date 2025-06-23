Пробка в Лефортовском тоннеле из-за загоревшейся машины. Видео

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В Лефортовском тоннеле в Москве возникла пробка из-за загоревшейся машины. На видео видно, как машины стоят в длинной очереди. Мимо водителей, вышедших из машин, пробегают пожарные.

В тоннеле загорелась машина. Движение позже было восстановлено, сообщил департамент транспорта Москвы.

На сервисе «Яндекс.Пробки» видно, что пробка возникла в тоннеле при движении против часовой стрелки от шоссе Энтузиастов в сторону Русаковской эстакады.