Пробка в Лефортовском тоннеле из-за загоревшейся машины. Видео
В Лефортовском тоннеле в Москве возникла пробка из-за загоревшейся машины. На видео видно, как машины стоят в длинной очереди. Мимо водителей, вышедших из машин, пробегают пожарные.
В тоннеле загорелась машина. Движение позже было восстановлено, сообщил департамент транспорта Москвы.
На сервисе «Яндекс.Пробки» видно, что пробка возникла в тоннеле при движении против часовой стрелки от шоссе Энтузиастов в сторону Русаковской эстакады.
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