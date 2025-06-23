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Война Израиля и Ирана ,  
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NYT узнала об отвлекающем маневре с переброской самолетов США к Ирану

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Война Израиля и Ирана

США перед атакой на ядерные объекты Ирана использовали отвлекающий маневр с переброской самолетов, сообщила The New York Times.

Маневр заключался в том, что Вашингтон одновременно отправил две группы бомбардировщиков: одну с включенными радиолокационными ответчиками — в сторону Тихого океана, в противоположном от Ближнего Востока направлении, а вторую, с противобункерными бомбами, — с выключенными транспондерами к Ирану.

По информации Пентагона, в ударах участвовали 125 самолетов. Также в операции были задействованы корабли ВМФ США, базировавшиеся в Индийском океане, в том числе подлодка, запустившая свыше 20 крылатых ракет Tomahawk по объектам наземной инфраструктуры в Исфахане.

США открыто вступили в военный конфликт между Израилем и Ираном в ночь на 22 июня. Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении Устава ООН, а также международного права и предупредил о последствиях.

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Теги
Иран Израиль США бомбардировщик
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