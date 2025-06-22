Нарышкин рассекретил имя советского разведчика-нелегала

Сергей Нарышкин (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК)

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал еще об одном советском разведчике-нелегале, который действовал на территории других стран. Об этом он сообщил в эфире НТВ.

«Речь идет о сотруднике управления «С», разведчике-нелегале <...> его имя — Сергей Юрьевич Черепанов», — раскрыл Нарышкин имя разведчика.

Он начал свою службу в первом Главном управлении Советской внешней разведки в 1981 году и в течение 24 лет работал «в особых условиях» в стране «со сложной оперативной обстановкой».

«Работал достойно, с высокими результатами, был награжден орденами Мужества за военные заслуги», — добавил директор СВР.

В 2020 году Нарышкин также рассказал еще о семи разведчиках-нелегалах. По его словам, они внесли большой вклад в обеспечение безопасности России. В списке оказались Герой России Юрий Шевченко, Герой Советского Союза Евгений Ким, Герой Советского Союза Михаил Васенков, Герой России Виталий Нетыкса и его супруга Тамара Нетыкса, Владимир Лохов и Виталий Нуйкин.