ТАСС узнал об аресте еще одного подозреваемого в хищениях в Шереметьево
Басманный суд Москвы отправил под стражу еще одного подозреваемого по делу о хищениях у участников спецоперации в аэропорту Шереметьево — одного из предполагаемых организаторов схемы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Суд удовлетворил ходатайство и заключил под стражу обвиняемого Русина Игоря Павловича, известного в преступном сообществе как «Зелик». Ему предъявлено обвинение по статье 210 УК (организация преступного сообщества или участие в нем)», — сообщил собеседник агентства.
Информация о деятельности преступной группы, которая обманывала военных, поступила в органы еще в октябре 2024 года. Дела были квалифицированы по ст.158 и ст. 159 Уголовного кодекса — кража и мошенничество в составе организованной группы, предусматривающим наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.
В ходе расследования выяснилось, что к преступной схеме были причастны двое полицейских патрульно-постовой службы линейного управления МВД в Шереметьево, которые помогали таксистам находить жертв. Еще один сотрудник полиции, оперуполномоченный аэропорта, отказывал пострадавшим в возбуждении уголовных дел.
Большинство эпизодов было связано с завышением цен на такси, писало «РИА Новости». По данным агентства, одному из военных фигуранты предложили выпить, после чего похитили с его банковской карты 615 тыс. руб.
В конце апреля суд в Москве арестовал 15 подозреваемых, включая предполагаемого лидера группировки Алексея Кабочкина.
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