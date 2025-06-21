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Общество ,  
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ТАСС узнал об аресте еще одного подозреваемого в хищениях в Шереметьево

ТАСС: суд арестовал одного из организаторов хищений у военных в Шереметьево

Басманный суд Москвы отправил под стражу еще одного подозреваемого по делу о хищениях у участников спецоперации в аэропорту Шереметьево — одного из предполагаемых организаторов схемы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Суд удовлетворил ходатайство и заключил под стражу обвиняемого Русина Игоря Павловича, известного в преступном сообществе как «Зелик». Ему предъявлено обвинение по статье 210 УК (организация преступного сообщества или участие в нем)», — сообщил собеседник агентства.

Суд арестовал главаря банды, похищавшей деньги у военных в Шереметьево
Общество
Алексей Кабочкин

Информация о деятельности преступной группы, которая обманывала военных, поступила в органы еще в октябре 2024 года. Дела были квалифицированы по ст.158 и ст. 159 Уголовного кодекса — кража и мошенничество в составе организованной группы, предусматривающим наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.

В ходе расследования выяснилось, что к преступной схеме были причастны двое полицейских патрульно-постовой службы линейного управления МВД в Шереметьево, которые помогали таксистам находить жертв. Еще один сотрудник полиции, оперуполномоченный аэропорта, отказывал пострадавшим в возбуждении уголовных дел.

Большинство эпизодов было связано с завышением цен на такси, писало «РИА Новости». По данным агентства, одному из военных фигуранты предложили выпить, после чего похитили с его банковской карты 615 тыс. руб.

В конце апреля суд в Москве арестовал 15 подозреваемых, включая предполагаемого лидера группировки Алексея Кабочкина.

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Плугина Ирина
Москва аэропорт Шереметьево участники боевых действий хищения
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