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Врачей в Петербурге осудили по делу об отравлении восьми пациентов барием

Врачи в Петербурге получили реальные сроки по делу об отравлении пациентов

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к лишению свободы двух сотрудников городского консультативно-диагностического центра № 1 (ГКДЦ № 1) по делу об отравлении пациентов контрастным препаратом, не предназначенным для медицинского применения. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба судов Петербурга.

По данным суда, с 13 июля 2021 года по 26 января 2022 года в учреждении использовали химический реактив «Барий сернокислый 0.10%, ГОСТ 3158-75» как контрастное вещество при рентгенологических исследованиях. Этот препарат не предназначен для применения в медицине и не проходил токсикологическую проверку.

Применение бария в качестве контрастного вещества, принимаемого пациентами при проведении рентгеноскопии, привело к смерти восьми пациентов, причинению вреда здоровью еще четырем, а также отравлению 40 человек, которые впоследствии выздоровели.

Замглавврача по медчасти Александра Феофанова и заведующая отделом лучевой диагностики Елена Медведева, допустившие закупку учреждением препарата и его использование медицинскими работниками отдела лучевой диагностики, были признаны виновными по ч.3 ст.293 Уголовного кодекса — халатность, повлекшая смерть двух и более лиц.

Суд назначил Медведевой 5 лет лишения свободы в колонии общего режима с запретом заниматься медицинской деятельностью в течение двух с половиной лет. Феофанова получила 4 года и 5 месяцев лишения свободы с аналогичным запретом. Обе женщины были взяты под стражу в зале суда.

С медицинского учреждения суд взыскал более 4 млн руб. в пользу пострадавших

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