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Заммэра Багреева назвала основные задачи роста производительности труда

Заммэра Багреева назвала основные задачи роста производительности труда в Москве
Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева на ПМЭФ-2025
Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева на ПМЭФ-2025 (Фото: пресс-служба департамента экономической политики и развития города Москвы)

Москва реализует проект «Производительность труда» в первую очередь в пяти ключевых отраслях городской экономики: это обрабатывающая промышленность, торговля, строительство, туризм и транспорт. Об этом рассказала заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева, выступая на сессии «Новый взгляд на производительность: адаптация и рост в меняющемся мире» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«Сегодня эти отрасли обеспечивают порядка 50% занятости населения, а их доля в экономике Москвы — около 35%. Здесь мы видим большой резерв повышения производительности труда, и наша главная задача — сбалансировать вклад этих отраслей в занятость и городскую экономику», — добавила Багреева.

На компании из этих отраслей приходится 90% компаний-участниц проекта «Производительность труда» в Москве, отметила заммэра. В рамках проекта компании получают экспертную помощь по оптимизации производства и других бизнес-процессов, обучение сотрудников, подготовку внутренних тренеров и другие меры поддержки.

Одним из приоритетов этого проекта в Москве является переход от точечной поддержки отдельных предприятий к повышению производительности труда в отраслях и экономике города в целом, добавила Багреева. Другой приоритет для города — повышение производительности труда конкретно в секторе малого и среднего предпринимательства, на долю которого приходится порядка 30% городской экономики и 40% занятых, сказала представитель столичного правительства. Так, для малого и среднего бизнеса, который не может стать участником федерального проекта, действует программа бесплатного онлайн-обучения бережливым технологиям.

Другие приоритеты повышения производительности труда в Москве— развитие цифровизации, автоматизации и роботизации производств и бизнес-процессов, сказала Багреева.

Она также рассказала, что повышение производительности труда надо начинать с себя, поэтому Москва внедряет бережливые технологии в органах власти и подведомственных организациях. К проекту уже присоединились 16 городских организаций, таких как «Мосгортранс», «Мосинжпроект», «ОЭК», «Мосводоканал» и другие. «Также мы расширяем проект на бюджетную сферу, что позволит повысить эффективность госучреждений и качество предоставляемых москвичам услуг», — заключила вице-мэр.

Национальный проект «Производительность труда» реализовывался в Москве в 2022–2024 годах. За три года участниками проекта стали 419 предприятий, включая около четверти крупных и средних промышленных компаний города, рассказывал ранее мэр Москвы Сергей Собянин. А с 2025-го мэрия поддерживает предприятия уже в рамках федерального проекта по производительности, который стал частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Помощь компаниям оказывается за счет средств городского бюджета. Отправить заявку на участие в проекте можно на сайте Регионального центра компетенций Москвы.

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