Ефимов заявил о ₽1,8 млрд экономии подрядчиков из-за налогового скоринга

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

Участие в процедуре налогового скоринга помогло девелоперам, которые строят жилье в рамках московской программы реновации, сэкономить порядка 1,8 млрд руб. на банковских гарантиях. Об этом на ПМЭФ-2025 рассказал вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Чтобы поддержать строительные компании, мы сделали ряд послаблений для подрядчиков, участвующих в реализации программы реновации, — сообщил вице-мэр Ефимов. — Например, дали возможность компаниям, которые проходят публичный налоговый скоринг, не предоставлять банковские гарантии и получать от города аванс».

Налоговый скоринг — это проверка компании налоговой инспекцией на благонадежность. В каком состоянии находятся ее финансы, исправно ли платятся налоги и зарплаты сотрудникам. По задумке столичных властей, если девелопер успешно проходит проверку, он может получить аванс от города на выполнение заказа по реновации без предоставления банковской гарантии. «По итогу подрядчики сэкономили около 1,8 млрд руб. и получили авансы полностью или частично на сумму 52,6 млрд руб.», — добавил Ефимов.

Главным условием является добровольность и регулярность прохождения проверки. Налоговый скоринг проводится ежемесячно, и, если он выявит ухудшение финансового состояния или нарушение требований к прозрачности уплаты налогов, город отзывает обязательство по предоставлению банковской гарантии, добавил заммэра.