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ПМЭФ-2025 ,  
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Путин призвал не делить бизнес на оборонный и гражданский

Сюжет
ПМЭФ-2025
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

России нужно перестать разделять компании на производителей в оборонном сегменте и гражданском, призвал президент Владимир Путин во время пленарного заседания ПМЭФ-2025.

«Я могу сказать и больше. Нам нужно уходить от деления компаний на чисто оборонно-промышленные и на предприятия, работающие исключительно в гражданском сегменте», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что в современном мире преимущество переходит к высокотехнологичным холдингам, которые могу решать как «военные, так и гражданские задачи». Путин отметил, что Россия должна стремиться совместить оборонно-промышленный комплекс с гражданским сектором и производить товары «двойного назначения».

Накануне, 19 июня, ПСБ и «Центр беспилотных систем и технологий» (ЦБСТ) подписали меморандум о создании инвестиционного фонда для проектов двойного назначения, уже доказавших свою эффективность. Документ был подписан на полях ПМЭФ.

Товары двойного назначения — это продукция, которая имеет как мирное, так и потенциальное военное применение. К ним относятся различные материалы, оборудование, технологии и программное обеспечение. Например, некоторые химические вещества, используемые в гражданской промышленности, могут быть компонентами взрывчатых веществ.

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Владимир Путин оборонно-промышленный комплекс ПМЭФ
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политик, президент России
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