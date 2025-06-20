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Московский метрополитен провел первый платеж цифровым рублем юрлицу

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Новости Москвы
Фото: Арина Антонова / ТАСС
Фото: Арина Антонова / ТАСС

Московский метрополитен впервые совершил тестовый платеж цифровым рублем юридическому лицу — в пользу компании «Микрон Секьюрити Принтинг». Пробная транзакция прошла успешно, рассказал заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В этом году по задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы начали тестировать технологию не только для физических, но и для юридических лиц, — продолжил Ликсутов. — Московский метрополитен первым среди российских организаций принял участие в тестировании цифрового рубля».

Тестированием цифровой валюты Московский метрополитен занимается в тесной координации с Банком России, который ведет этот проект, и уже готовится к его внедрению на транспорте. Цифровой рубль, наравне с наличными и безналичными деньгами, — это третья форма национальной валюты. Она будет храниться в цифровых кошельках россиян и обращаться на платформе ЦБ, вне зависимости от того, счета в каких коммерческих банках есть у граждан.

Как подчеркнул вице-мэр Москвы Ликсутов, использование цифрового рубля для юрлиц сделает платежи «максимально прозрачными, а также снизит человеческий фактор при выполнении финансовых операций». Использовать цифровую валюту могут как физические, так и юридические лица — например, компания «Микрон Секьюрити Принтинг», получившая перевод от Московского метрополитена, является его совместным предприятием с АО «Микрон».

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Теги
цифровой рубль Московский метрополитен Максим Ликсутов завод «Микрон» Москва
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