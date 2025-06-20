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ПМЭФ-2025 ,  
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Минтруд раскрыл, сделают ли 31 декабря выходным

Минтруд пообещал сделать 31 декабря выходным днем
Сюжет
ПМЭФ-2025
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Минтруд постарается сделать 31 декабря выходным днем в 2026 году, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью «РИА Новости» на ПМЭФ.

«В 2025 году 31 декабря будет выходным днем. И в 2026 году постараемся сделать так же», — пообещал Котяков.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

По словам Котякова, выходной день 31 декабря позволит россиянам подготовиться к Новому году и накрыть стол для семейного ужина.

Ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко («Единая Россия») предложил в 2026 году сделать непрерывные выходные в период с 1 по 9 мая. Он направил обращение Котякову.

По мнению Антропенко, рабочие дни в перерыве между майскими праздниками «не дают россиянам возможности полноценно отдохнуть». Котяков пообещал, что изучит идею непрерывных праздников.

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Полина Минаева
Антон Котяков Минтруд нерабочие дни 31 декабря
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