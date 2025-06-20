Минтруд раскрыл, сделают ли 31 декабря выходным
Минтруд постарается сделать 31 декабря выходным днем в 2026 году, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью «РИА Новости» на ПМЭФ.
«В 2025 году 31 декабря будет выходным днем. И в 2026 году постараемся сделать так же», — пообещал Котяков.
По словам Котякова, выходной день 31 декабря позволит россиянам подготовиться к Новому году и накрыть стол для семейного ужина.
Ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко («Единая Россия») предложил в 2026 году сделать непрерывные выходные в период с 1 по 9 мая. Он направил обращение Котякову.
По мнению Антропенко, рабочие дни в перерыве между майскими праздниками «не дают россиянам возможности полноценно отдохнуть». Котяков пообещал, что изучит идею непрерывных праздников.
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