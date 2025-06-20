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Среднее число поездок на электробусах в Москве достигло 1 млн в сутки

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Новости Москвы
С 2018 года жители столицы воспользовались электробусами свыше 745 млн раз
Фото: пресс-служба ГУП «Мосгортранс»
Фото: пресс-служба ГУП «Мосгортранс»

В Москве число поездок на электробусах достигло 1 млн в сутки, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«С 2018 года мы запускаем на маршруты технику, которая сводит к минимуму влияние на окружающую среду. За это время Москва стала лидером в Европе по количеству электробусов, а общее число поездок на них превысило 745 млн», — сообщил Ликсутов.

Всего в Москве работают более 2350 электробусов — машин «КАМАЗ» и «ЛиАЗ», это самый крупный парк электробусов в Европе. Они работают на 210 маршрутах, более трети из них было запущено за 2024 год. Также за прошлый год в Москву поставили свыше 800 новых машин на электротяге. Ожидается, что за десять лет почти весь парк Мосгортранса перейдет на электробусы.

В мэрии отметили, что все электробусы соответствуют стандартам безопасности и уровня сервиса. Для комфорта маломобильных пассажиров у электробусов низкий пол, также в них есть откидная аппарель (площадка для спуска или подъема) и кнопка вызова водителя. Для велосипедов, колясок и крупного багажа предусмотрена накопительная площадка.

Оплатить проезд можно с помощью цифровых валидаторов. Безопасность пассажиров отслеживают видеокамеры внутри и снаружи электробусов. Что касается климата, то при открытии дверей срабатывает воздушная завеса, которая помогает сохранить температуру в салоне. Также электробусы оборудованы USB-слотами для зарядки телефонов, экранами с информацией о ближайших остановках и «умным» освещением, которое меняется от холодного оттенка к теплому в 14:00.

Обслуживают электробусы 12 площадок Мосгортранспорта, в том числе крупнейший в Европе парк «Красная Пахра» в ТиНАО. Машины с него работают на маршрутах в «Новой Москве». В 2023 году открылся парк «Митино». Он расширил маршруты на 20 районов столицы и два ближайших города Подмосковья. Затем заработал инновационный парк электробусов «Салтыковка», который обслуживает маршруты на востоке Москвы.

Электробусы обслуживают по контрактам жизненного цикла: в течение 15 лет после передачи Мосгортрансу производители сами обеспечивают исправную работу машин.

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электробусы Москва Максим Ликсутов Дептранс
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