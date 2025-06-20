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Политика ,  
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ФСБ раскрыла данные об убийствах советских военнопленных

ФСБ России опубликовала новые рассекреченные архивные документы о жестоких убийствах советских военнопленных гитлеровскими войсками в первые месяцы Великой Отечественной войны. Документы доступны на сайте ведомства.

Так, 27 октября 1941 года начальник Особого отдела НКВД Южного фронта майор государственной безопасности Павел Зеленин направил заместителю наркома внутренних дел комиссару госбезопасности 3-го ранга Виктору Абакумову и командованию Южного фронта спецсообщение «Об издевательствах немцев над пленными военнослужащими РККА».

В документе, в частности, сообщалось, что на станции Грейгово на железнодорожной линии между Николаевым и Кривым Рогом остались неэвакуированные раненые красноармейцы.

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«Немцы издевались над ними, не давали кушать, не перевязывали раненых и никого к ним не подпускали из местных жителей. По рассказам крестьян этой же станции немцы расстреляли 135 человек, предварительно издевательски замучили командиров и политработников, учиняя им пытки — отрубали руки, отрезали уши, выкалывали глаза и потом уже расстреливали», — сообщал Зеленин.

Также, по рассказам местных жителей, на станции Лопнино 17 августа 1941 года были зарублены двое пленных за то, что гитлеровцы обнаружили у них партбилеты.

В ходе дальнейших боевых действий органы безопасности не только фиксировали преступления гитлеровцев, но и устанавливали непосредственных виновников издевательств и зверств. Эти материалы послужили основой для проведения розыска нацистских военных преступников и их пособников, заключили в ФСБ.

Ранее ФСБ рассекретила документы о медицинских экспериментах врачей-нацистов над советскими пленными и мирными жителями в Крыму. В частности, у пленных единовременно брали большой объем крови, которую затем использовали для переливания немцам.

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Евгений Вахляев
ФСБ Великая Отечественная война военнопленные
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