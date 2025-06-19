 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Вице-губернатора Ленобласти нашли мертвым с огнестрельным ранением

Вице-губернатора Ленобласти Петрова нашли мертвым с огнестрельным ранением
По данным источников, ранение он получил во время чистки ружья из-за случайного выстрела. Игорю Петрову было 65 лет
Игорь Петров
Игорь Петров (Фото: lenobladminka / Telegram )

Вице-губернатор Ленинградской области Игорь Петров умер на 66-м году жизни, сообщает пресс-служба администрации региона в телеграм-канале. Источник РБК, близкий к администрации региона, сообщил, что основная версия его смерти — гибель при чистке ружья из-за случайного выстрела.

Как пишет «78.ru», тело Петрова нашли в загородном доме в деревне Юкки Всеволожского района Ленинградской области. Источник газеты рассказал, что вице-губернатора обнаружили с огнестрельным ранением, следов взлома в доме нет. Предположительно, ранение он получил во время чистки ружья.

«19 июня на 66-м году жизни скоропостижно скончался Игорь Викторович Петров, вице-губернатор Ленинградской области — представитель Губернатора в Законодательном собрании Ленинградской области», — говорится в сообщении администрации.

О месте и времени прощания администрация сообщит позднее, уточнила пресс-служба.

Поджигателя из Ставропольского края нашли в Ленинградской области
Общество

Игорь Петров родился в 1959 году в Сланцах Ленинградской области. В политику он пришел в 2005 году, тогда до 2016-го был главой Юкковского сельского поселения, депутатом Всеволожского района Ленинградской области.

С октября 2016-го по декабрь 2017 года занимал пост управляющего делами правительства области. После чего до 2024 года Петров работал в должности вице-губернатора Ленинградской области и руководителя аппарата губернатора и правительства региона. В декабре 2024 года его назначили на пост вице-губернатора — представителя губернатора в законодательном собрании региона.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Греф спрогнозировал снижение ключевой ставки к концу года

Россия решила выйти из договора о военном сотрудничестве с Германией

МВД заявило о риске уголовного преследования 2 млн россиян за дропперство

Появились кадры с освобожденными российскими военными после обмена с Украиной

Греф рассказал, как часто пользуется ИИ

Глава ВТБ заявил о вреде укрепления рубля

Исследователи сообщили о крупнейшей в истории утечке логинов и паролей

Венгрия выразила готовность стать площадкой для переговоров России и Украины

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Харчевникова, Андрей Винокуров Андрей Винокуров
Ленинградская область огнестрельное ранение смерть
Материалы по теме
В Ленинградской области частично ограничили связь на фоне атаки БПЛА
Политика
В Ленинградской области загорелся лакокрасочный завод
Общество
В Ленинградской области мужчина убил полицейского ножом и сбежал
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 90,31 (-0,45) Инвестиции, 18 июн, 19:37 Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 78,72 (0) Инвестиции, 18 июн, 19:37
Песков заявил, что не хочет представлять возможность ударов США по Ирану Политика, 22:54
В МВД раскрыли число прибывших в 2024 году мигрантов Общество, 22:44
Politico узнала, что США устали от второго по влиянию человека на Украине Политика, 22:37
The Athletic назвал вероятный срок отстранения украинца Мудрика за допинг Спорт, 22:22
В Kismet Capital Group допустили IPO своих компаний при снижении ставки Инвестиции, 22:16
Кремль раскрыл, когда будет известна дата новых переговоров с Украиной Политика, 22:03
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:03
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Вице-губернатора Ленобласти нашли мертвым с огнестрельным ранением Общество, 22:01
Economist рассказал о досье, из-за которого Израиль начал войну с Ираном Политика, 21:40
Второй матч клубного чемпионата мира прервали из-за плохой погоды Спорт, 21:38
Против владельца и главы «Торпедо» возбудили дело о взятке судье⁠ Спорт, 21:18
Глава Калужской области анонсировал запуск производства новых машин Tenet Экономика, 21:15
Канделаки нашла работу Карпину после его перепалки с продюсером «Матч ТВ» Спорт, 21:14
Псковские власти рассказали о расширении ограничений мобильного интернета Политика, 21:07