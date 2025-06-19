Москва и Газпромбанк договорились о финансировании проектов КРТ

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) правительство Москвы и Газпромбанк договорились о совместной реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ). Стороны уже подписали соответствующее соглашение, о чем сообщил министр правительства Москвы и руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Соглашение рассчитано на десять лет, его участники намерены улучшить доступ к кредитным продуктам и расширить набор финансовых инструментов для проектов КРТ, с которыми работают инвесторы. По словам Овчинского, участие Газпромбанка — одного из крупнейших универсальных банков России — станет важным стимулом для реализации масштабных КРТ-инициатив в столице и регионах. «Спрос на банковское финансирование проектов и предоставление банковских гарантий ежегодно увеличивается», — отметил он.

На сегодняшний день в Москве реализуется 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи га. В рамках программы и по поручению мэра Москвы Сергея Собянина работы ведутся по переоборудованию бывших промышленных территорий и неиспользуемых участков в современные многофункциональные кварталы с дорогами, жилыми домами и необходимой инфраструктурой.