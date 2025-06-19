 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

Москва и банк ПСБ договорились о сотрудничестве в проектах КРТ на 10 лет

Сюжет
Новости Москвы
Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы

Правительство Москвы подписало соглашение о сотрудничестве с ПАО «Банк ПСБ». На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) стороны договорились о совместной работе над проектами комплексного развития территорий (КРТ), сообщил министр правительства Москвы и руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Главная задача сотрудничества — создать выгодные условия для инвесторов, работающих над проектами КРТ. Им обеспечат поддержку как от города, так и от крупных финансовых учреждений.

Само соглашение рассчитано на десять лет, и, как отметил Овчинский, за этот срок при участии ПСБ стороны планируют повысить доступность кредитных продуктов и привлечь банковские гарантии в соответствии с требованиями программы. «Банки — партнеры программы КРТ будут предоставлять инвесторам финансирование на всех этапах реализации проектов. Оно будет доступно как столичным компаниям, так и региональным застройщикам», — добавил министр столичного правительства.

В рамках программы комплексного развития территорий в Москве создаются современные многофункциональные кварталы на месте бывших промышленных и неиспользуемых площадок, что ранее поручил мэр столицы Сергей Собянин. В Москве в работе находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тыс. га.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Кремль выразил надежду на третий раунд переговоров с Украиной

Силуанов оценил «похолодание» в российской экономике

Ракета-носитель Starship взорвалась во время испытаний в Техасе. Видео

Решетников заявил о выходе российской экономики на грань рецессии

Bloomberg: в США готовятся к потенциальному удару по Ирану в ближайшие дни

Разведка США не нашла доказательств работы Ирана над ядерным оружием

Дуров перестал отвечать на сообщения Макрона в Telegram

Путин выразил готовность к встрече с Зеленским

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
редевелопмент Москва ПМЭФ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 90,31 (-0,45) Инвестиции, 18 июн, 19:37 Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 78,72 (0) Инвестиции, 18 июн, 19:37
Три беспилотника сбили над Астраханской и Волгоградской областями Политика, 20:00
ПСБ на деловом завтраке обсудил с экспертами развитие инноваций в России Пресс-релиз, 20:00
«Технологии будущего»: на ПМЭФ обсудили глобальное сотрудничество в ИИ Отрасли, 19:59
Цены на нефть Brent взлетели до максимума за пять месяцев Инвестиции, 19:58
«Инфоксикация» и нейросети: о чем говорили во второй день ПМЭФ Политика, 19:55
Костин усомнился в положении экономики на грани рецессии Экономика, 19:50
Герман Греф — РБК: «Наши люди получили подготовку ценой многих кризисов» Финансы, 19:46
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Основатель Binance призвал биржи ввести функцию завещания криптовалюты Крипто, 19:46
На ПМЭФ-2025 ВТБ рассказал о защите клиентов банков с помощью селфи Отрасли, 19:45
«Аэрофлот» поддержит Академию футбольного клуба «Шахтер» из Донецка Спорт, 19:37
ВТБ присоединился к проекту по поддержке МСП в сфере городской экономики Отрасли, 19:33
CBS назвала цель, по которой могут ударить США в Иране Политика, 19:31
Telegraph написала о «демографической бомбе» для Украины Экономика, 19:24
Москва и Газпромбанк договорились о финансировании проектов КРТ Город, 19:23