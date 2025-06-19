Москва и банк ПСБ договорились о сотрудничестве в проектах КРТ на 10 лет

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы

Правительство Москвы подписало соглашение о сотрудничестве с ПАО «Банк ПСБ». На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) стороны договорились о совместной работе над проектами комплексного развития территорий (КРТ), сообщил министр правительства Москвы и руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Главная задача сотрудничества — создать выгодные условия для инвесторов, работающих над проектами КРТ. Им обеспечат поддержку как от города, так и от крупных финансовых учреждений.

Само соглашение рассчитано на десять лет, и, как отметил Овчинский, за этот срок при участии ПСБ стороны планируют повысить доступность кредитных продуктов и привлечь банковские гарантии в соответствии с требованиями программы. «Банки — партнеры программы КРТ будут предоставлять инвесторам финансирование на всех этапах реализации проектов. Оно будет доступно как столичным компаниям, так и региональным застройщикам», — добавил министр столичного правительства.

В рамках программы комплексного развития территорий в Москве создаются современные многофункциональные кварталы на месте бывших промышленных и неиспользуемых площадок, что ранее поручил мэр столицы Сергей Собянин. В Москве в работе находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тыс. га.