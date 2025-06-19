ПМЭФ-2025 ,
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«Уверен, еда вкусная»: на ПМЭФ нашли робота-официанта
Появилось видео с роботом-официантом на ПМЭФ
На Петербургском экономическом форуме показали робота-официанта.
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