 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

Москва подписала соглашения с участниками «Производительности труда»

Москва подписала соглашения с участниками проекта «Производительность труда»
Сюжет
Новости Москвы
Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева на подписании соглашений
Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева на подписании соглашений (Фото: пресс-служба департамента экономической политики и развития города Москвы)

Правительство Москвы подписало соглашение об участии в федеральном проекте «Производительность труда» с четырьмя новыми компаниями, в числе которых Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта, группа компаний «Аквариус», сеть кофеен «Шоколадница» и отель Radisson Collection Hotel, Moscow. Церемония подписания состоялась на ПМЭФ-2025, от лица Москвы подпись поставила заммэра города, глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По заявлению Багреевой, федеральный проект «Производительность труда» является одной из ключевых мер поддержки столичного бизнеса. В рамках проекта компании получают экспертную помощь по оптимизации производства и других бизнес-процессов, обучение сотрудников, подготовку внутренних тренеров и другие меры поддержки. Компаниям помогают внедрять бережливое производство, совершенствовать управление, логистику, сбыт продукции, работу с клиентами и другие процессы.

В Москве за три года участниками проекта стали 419 предприятий, в том числе около четверти крупных и средних промышленных компаний города, сообщал ранее мэр столицы Сергей Собянин.

«Благодаря участию в проекте компании без дополнительных затрат смогли перестроить бизнес-процессы, найти скрытые резервы, повысить квалификацию сотрудников, оптимизировать работу и сэкономить средства для инвестиций в дальнейшее развитие», — заявила Багреева. По ее словам, в проекте принимают участие компании из самых разных отраслей экономики: из обрабатывающего производства, строительства, транспортировки и хранения, туризма, торговли и других.

Одним из новых участников проекта стала группа компаний «Аквариус», которая производит электронику и оборудование, а также реализует IТ-проекты по всей стране, рассказали в мэрии. «Для «Аквариуса» участие в федеральном проекте — это важный шаг к дальнейшему росту. Мы рассматриваем бережливое производство как инструмент для повышения эффективности, технологичности и устойчивости наших процессов. Это особенно актуально для опережающего развития радиоэлектроники, создания конкурентных преимуществ, в том числе на мировом рынке», — рассказал председатель совета директоров группы компаний «Аквариус» Алексей Калинин.

Другой участник — Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта (АО «ВНИИЖТ»). «Успешный опыт других предприятий доказал эффективность проекта, и поэтому мы уверены, что внедрение бережливых технологий позволит и нам оптимизировать ключевые научно-производственные процессы», — сказал заместитель гендиректора компании по инжинирингу, внедрению и развитию технологий Евгений Шишков.

Также в проект вошли две компании в сфере гостеприимства и туризма: это группа компаний «Шоколадница» и отель Radisson Collection Hotel, Moscow, при этом последний стал третьим столичным представителем этой сети отелей, вошедшим в проект.

«Практический опыт коллег из сети доказал эффективность программы: мы увидели реальные примеры оптимизации рабочих процессов и сокращения затрат. Наш отель уже соответствует высоким стандартам, но мы хотим знать, как еще мы можем улучшить наши процессы», — сказал генеральный менеджер Radisson Collection Hotel Станислав Кондов.

Для «Шоколадницы» участие в проекте — это «возможность для повышения эффективности» и шанс внедрить принципы бережливого производства, сказал исполнительный директор по производству группы компаний Павел Перов. «Этот опыт позволит нам усилить конкурентное преимущество компании в сферах производства и продаж», — надеется он.

Нацпроект «Производительность труда» действует в Москве с 2022 года. А с 2025 года мэрия поддерживает предприятия уже в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Помощь компаниям оказывается за счет средств городского бюджета. Отправить заявку на участие в проекте можно на сайте Регионального центра компетенций Москвы.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Кремль выразил надежду на третий раунд переговоров с Украиной

Силуанов оценил «похолодание» в российской экономике

Ракета-носитель Starship взорвалась во время испытаний в Техасе. Видео

Решетников заявил о выходе российской экономики на грань рецессии

Bloomberg: в США готовятся к потенциальному удару по Ирану в ближайшие дни

Разведка США не нашла доказательств работы Ирана над ядерным оружием

Дуров перестал отвечать на сообщения Макрона в Telegram

Путин выразил готовность к встрече с Зеленским

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
производительность труда соглашения ПМЭФ Москва
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 90,31 (-0,45) Инвестиции, 18 июн, 19:37 Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 78,72 (0) Инвестиции, 18 июн, 19:37
Три беспилотника сбили над Астраханской и Волгоградской областями Политика, 20:00
ПСБ на деловом завтраке обсудил с экспертами развитие инноваций в России Пресс-релиз, 20:00
«Технологии будущего»: на ПМЭФ обсудили глобальное сотрудничество в ИИ Отрасли, 19:59
Цены на нефть Brent взлетели до максимума за пять месяцев Инвестиции, 19:58
«Инфоксикация» и нейросети: о чем говорили во второй день ПМЭФ Политика, 19:55
Костин усомнился в положении экономики на грани рецессии Экономика, 19:50
Герман Греф — РБК: «Наши люди получили подготовку ценой многих кризисов» Финансы, 19:46
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Основатель Binance призвал биржи ввести функцию завещания криптовалюты Крипто, 19:46
На ПМЭФ-2025 ВТБ рассказал о защите клиентов банков с помощью селфи Отрасли, 19:45
«Аэрофлот» поддержит Академию футбольного клуба «Шахтер» из Донецка Спорт, 19:37
ВТБ присоединился к проекту по поддержке МСП в сфере городской экономики Отрасли, 19:33
CBS назвала цель, по которой могут ударить США в Иране Политика, 19:31
Telegraph написала о «демографической бомбе» для Украины Экономика, 19:24
Москва и Газпромбанк договорились о финансировании проектов КРТ Город, 19:23