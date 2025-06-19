Москва подписала соглашения с участниками «Производительности труда»

Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева на подписании соглашений (Фото: пресс-служба департамента экономической политики и развития города Москвы)

Правительство Москвы подписало соглашение об участии в федеральном проекте «Производительность труда» с четырьмя новыми компаниями, в числе которых Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта, группа компаний «Аквариус», сеть кофеен «Шоколадница» и отель Radisson Collection Hotel, Moscow. Церемония подписания состоялась на ПМЭФ-2025, от лица Москвы подпись поставила заммэра города, глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По заявлению Багреевой, федеральный проект «Производительность труда» является одной из ключевых мер поддержки столичного бизнеса. В рамках проекта компании получают экспертную помощь по оптимизации производства и других бизнес-процессов, обучение сотрудников, подготовку внутренних тренеров и другие меры поддержки. Компаниям помогают внедрять бережливое производство, совершенствовать управление, логистику, сбыт продукции, работу с клиентами и другие процессы.

В Москве за три года участниками проекта стали 419 предприятий, в том числе около четверти крупных и средних промышленных компаний города, сообщал ранее мэр столицы Сергей Собянин.

«Благодаря участию в проекте компании без дополнительных затрат смогли перестроить бизнес-процессы, найти скрытые резервы, повысить квалификацию сотрудников, оптимизировать работу и сэкономить средства для инвестиций в дальнейшее развитие», — заявила Багреева. По ее словам, в проекте принимают участие компании из самых разных отраслей экономики: из обрабатывающего производства, строительства, транспортировки и хранения, туризма, торговли и других.

Одним из новых участников проекта стала группа компаний «Аквариус», которая производит электронику и оборудование, а также реализует IТ-проекты по всей стране, рассказали в мэрии. «Для «Аквариуса» участие в федеральном проекте — это важный шаг к дальнейшему росту. Мы рассматриваем бережливое производство как инструмент для повышения эффективности, технологичности и устойчивости наших процессов. Это особенно актуально для опережающего развития радиоэлектроники, создания конкурентных преимуществ, в том числе на мировом рынке», — рассказал председатель совета директоров группы компаний «Аквариус» Алексей Калинин.

Другой участник — Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта (АО «ВНИИЖТ»). «Успешный опыт других предприятий доказал эффективность проекта, и поэтому мы уверены, что внедрение бережливых технологий позволит и нам оптимизировать ключевые научно-производственные процессы», — сказал заместитель гендиректора компании по инжинирингу, внедрению и развитию технологий Евгений Шишков.

Также в проект вошли две компании в сфере гостеприимства и туризма: это группа компаний «Шоколадница» и отель Radisson Collection Hotel, Moscow, при этом последний стал третьим столичным представителем этой сети отелей, вошедшим в проект.

«Практический опыт коллег из сети доказал эффективность программы: мы увидели реальные примеры оптимизации рабочих процессов и сокращения затрат. Наш отель уже соответствует высоким стандартам, но мы хотим знать, как еще мы можем улучшить наши процессы», — сказал генеральный менеджер Radisson Collection Hotel Станислав Кондов.

Для «Шоколадницы» участие в проекте — это «возможность для повышения эффективности» и шанс внедрить принципы бережливого производства, сказал исполнительный директор по производству группы компаний Павел Перов. «Этот опыт позволит нам усилить конкурентное преимущество компании в сферах производства и продаж», — надеется он.

Нацпроект «Производительность труда» действует в Москве с 2022 года. А с 2025 года мэрия поддерживает предприятия уже в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Помощь компаниям оказывается за счет средств городского бюджета. Отправить заявку на участие в проекте можно на сайте Регионального центра компетенций Москвы.