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На 58 участках улиц Москвы заработал динамический тариф на парковку

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Новости Москвы

С сегодняшнего числа на 58 участках московских улиц заработал динамический тариф на оплату парковки. С 1 ноября прошлого года такую систему оплаты в экспериментальном режиме внедрили на пяти улицах в центре города, теперь же, с 20 июня, таких участков уже 63 по всему городу.

Динамическое ценообразование позволяет изменять стоимость парковки в течение суток в зависимости от прогнозируемой загруженности участка. При пониженном спросе парковка может стоить 0 руб. По данным дептранса Москвы, за полгода пилотного проекта это чаще всего происходило на площади Тверская Застава.

Динамический тариф положительно сказался на загруженности парковочных мест. Он позволил водителям заранее продумывать маршрут и тратить меньше времени на поиск свободных мест. Положительные результаты «пилота» и позволили расширить эксперимент.

Кроме того, сегодня в зону резидентных разрешений были добавлены новые участки улиц. Это позволит местным жителям оставлять автомобили на городских парковках у дома без оплаты и в приоритетном порядке, достаточно оформить разрешение на портале mos.ru. Все изменения согласованы с муниципальными депутатами, ознакомиться с ними можно на Едином транспортном портале.

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