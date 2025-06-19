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Власти Москвы предупредили о сильной грозе в столице

До конца дня москвичей ждут гроза, дождь и порывистый ветер
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В ближайшие часы в Москве ожидается сильная гроза, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. Там отметили, что непогода продлится до позднего вечера.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидаются дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра при грозе с порывами до 15 м/с, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства. Власти города просят москвичей во время грозы быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не оставлять возле них свои автомобили.

Жители столичных Хамовников уже выкладывают в сосцетях кадры с сильным ливнем в их районе.

В Москве до конца дня может выпасть от 2 до 7 мм осадков, уточнил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале. Гораздо сильней, по его прогнозу, будет лить в северо-западной и юго-восточной части Московской области. Там количество выпавших осадков может составит до 10–15 мм.

Ранее синоптик предупредил, что ближайшая пятница, 20 июня, станет самым холодным днем в Москве за всю неделю. Утром в этот день температура опустится до +10–12 градусов, днем же воздух прогреется до +16–18. Дискомфорта жителям столичного региона добавят кратковременные дожди, порывистый ветер и низкое атмосферное давление.

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Москва синоптики гроза сильный ветер
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