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ПМЭФ-2025 ,  
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Омбудсмен заявила о подготовке списка детей для возвращения в Россию

Львова-Белова: у нас есть дети на Украине для воссоединения с семьями в России
Сюжет
ПМЭФ-2025
Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Львова-Белова
Мария Львова-Белова (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Россия формирует свой список детей, которых планирует вернуть домой. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова на ПМЭФ в интервью телеканалу «Россия 24».

По ее словам, пятеро детей из украинского списка вернутся в свою страну до конца июня. Россия тоже готовит свои списки, чтобы передать его украинской стороне на следующих переговорах.

«У нас также есть дети на Украине, которые требуют воссоединения с российскими семьями. В настоящий момент у нас восемь детей в списке, которые находятся в странах ЕС, они были эвакуированы туда с Украины, а их родители находятся в России. И с Украины у нас пока около десяти человек, с кем тоже мы сейчас ведем переговоры по возвращению», — сказала Львова-Белова.

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2 июня на Стамбульских переговорах Украина передала российской стороне полный список детей для возвращения, в нем было 339 фамилий.

«Это дети, никем не похищенные. Нет ни одного похищенного ребенка. Есть дети, спасенные нашими солдатами ценой своей жизни, с риском вытащенные из зоны боевых действий, вывезенные. Мы ищем родителей. Если появляются родители, мы их возвращаем», — рассказал глава российской делегации Владимир Мединский.

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Александра Озерова
Россия Украина Дети Мария Львова-Белова возвращение в Россию
Мария Львова-Белова фото
Мария Львова-Белова
уполномоченный при президенте России по правам ребенка
25 октября 1984 года
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