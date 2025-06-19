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ПМЭФ-2025 ,  
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В РСПП предложили готовить кадры для России в Индии

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ПМЭФ-2025
Андрей Комаров
Андрей Комаров (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Необходимо подумать об экспорте среднего профессионального образования, чтобы готовить кадры для российского рынка в дружественных странах, например в Индии. С таким предложением выступил член правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Андрей Комаров в ходе обсуждения развития программы «профессионалитет» на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент РБК.

«Экономика может развиваться по-разному, и нам нужно иметь и короткие стратегии тоже. Поэтому в рамках экспорта профессионалитета мы предлагаем прежде всего найти стратегических партнеров. Мне кажется, Индия очень подходит нам, чтобы выстроить стратегические взаимоотношения, вынести туда наш профессионалитет. Там есть своя система подготовки кадров, Индия готовит специалистов для других стран, это абсолютной дружеская нам страна», — сказал Комаров.

Кроме того, он предложил расширить программу, чтобы получать профессиональное образование или проходить переподготовку в таких учреждениях могли взрослые люди.

Министр просвещения Сергей Кравцов положительно оценил предложение. Он напомнил, что недавно состоялся большой форум министров дружественных стран в Казани, где в том числе участвовали представители стран СНГ, Африки, Латинской Америки. По словам Кравцова, все они выражают «огромный интерес к нашей системе среднего профессионального образования и проекту «профессионалитет».

«Я думаю, что мы проработаем и вместе с Министерством иностранных дел развитие проекта «профессионалитет» для стран, которые проявили интерес», — сказал министр. Идею подготовки взрослого населения в колледжах он также назвал перспективной.

В ходе сессии министр Кравцов сообщил, что сейчас порядка 4 млн человек обучаются в российских колледжах, 32,5 тыс. из них — это иностранные студенты из 82 стран.

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профессиональное образование Минпросвещения Индия кадры ПМЭФ
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