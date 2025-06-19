Новая Зеландия заморозила финансирование Островов Кука из-за Китая

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Новая Зеландия приостановила финансирование Островов Кука на фоне усиления связей этого тихоокеанского архипелага с Китаем, сообщает Financial Times.

Острова Кука исторически считаются ближайшим союзником Новой Зеландии в регионе. До 1965 года территория находилась под управлением Веллингтона, а сейчас между странами действует соглашение о «свободной ассоциации», предусматривающее финансовую поддержку, а также помощь в вопросах внешней политики и обороны. Граждане архипелага имеют право на получение новозеландских паспортов.

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Петерс пояснил, что решение было принято, после того как правительство островов не предоставило удовлетворительных разъяснений относительно заключенного с Китаем «всестороннего стратегического партнерства», охватывающего торговлю, туризм и возобновляемую энергетику.

«Мы не будем рассматривать новое финансирование до тех пор, пока не увидим конкретных шагов по восстановлению доверия», — заявил Петерс.

Этот шаг стал очередным проявлением жесткой позиции Веллингтона в отношении тихоокеанских государств на фоне растущего китайского влияния в регионе. В прошлом месяце Пекин принимал 11 глав МИДов островных государств на специальном саммите.

В китайском МИДе в четверг заявили, что Новая Зеландия и Острова Кука — «важные партнеры Китая». Пекин подчеркнул, что сотрудничество с архипелагом не направлено против третьих стран и не должно становиться предметом внешнего давления.