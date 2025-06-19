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ПМЭФ-2025 ,  
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Песков назвал осознанным торможение экономики из-за высокой ставки ЦБ

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ПМЭФ-2025
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Высокий уровень ключевой ставки ЦБ России тормозит рост экономики страны, однако это осознанное решение, так и должно быть, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

Пескова спросили о том, что в России конкурируют два мнения: одни считают, что снижение ставки свидетельствует о стабилизации экономики, а другие убеждены, что снижение ставки на 1% — это все равно недостаточно.

«Недостаточно, конечно», — ответил Песков. «И ставка, тормозящая нашу экономику. Это осознанное спланированное торможение», — сказал Песков.

Он отметил, что спорят в основном из-за того, достаточно ли притормозили рост ставки или нужно ускорить, и можно ли ускорить быстро «или это надо делать медленно».

6 июня Банк России впервые за три года снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых. Последний раз решение о смягчении денежно-кредитной политики (ДКП) принималось в сентябре 2022 года — тогда ставку опустили с 8 до 7,5%. После этого в течение почти трех лет ЦБ принимал только решения о повышении ставки либо о сохранении ее на прежнем уровне.

«Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться. При том что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста», — отметил ЦБ.

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Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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