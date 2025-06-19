Подозреваемую в вербовке сотрудницу Русского дома в Киргизии освободили

Наталья Секерина (Фото: соцсети)

Подозреваемую в вербовке граждан сотрудницу Русского дома в киргизском областном центре Ош Наталью Секерину освободили, она вернулась к работе, сообщили в Россотрудничестве, передает ТАСС.

«Наталья Секерина продолжает работу в Русском доме в Оше», — заявил агентству представитель Россотрудничества.

Источник агентства уточнил, что не знает юридических деталей.

Ранее Россотрудничество сообщило, что Секерину задержали 17 апреля в Оше, тогда там не знали суть обвинения. Женщина — гражданка Киргизии, работает в Русском доме с июля 2024 года, ответственна за взаимодействие Ошского филиала с медиа.

Против Секериной возбудили дело по ч. 1 ст. 416 УК республики (вербовка, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью использования в вооруженных конфликтах). Дело о вербовке коснулось также еще нескольких человек, включая сотрудника мэрии Оша Сергея Лапушкина.

Позже суд изменил Секериной меру наказания — из СИЗО ее отправили под домашний арест.

РБК направил запрос в представительство Россотрудничества в Киргизии