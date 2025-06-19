 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Подозреваемую в вербовке сотрудницу Русского дома в Киргизии освободили

Наталья Секерина
Наталья Секерина (Фото: соцсети)

Подозреваемую в вербовке граждан сотрудницу Русского дома в киргизском областном центре Ош Наталью Секерину освободили, она вернулась к работе, сообщили в Россотрудничестве, передает ТАСС.

«Наталья Секерина продолжает работу в Русском доме в Оше», — заявил агентству представитель Россотрудничества.

Источник агентства уточнил, что не знает юридических деталей.

В Киргизии сотрудницу Русского дома арестовали за «вербовку наемников»
Политика
Фото:Жоомарт Ураимов / Sputnik / РИА Новости

Ранее Россотрудничество сообщило, что Секерину задержали 17 апреля в Оше, тогда там не знали суть обвинения. Женщина — гражданка Киргизии, работает в Русском доме с июля 2024 года, ответственна за взаимодействие Ошского филиала с медиа.

Против Секериной возбудили дело по ч. 1 ст. 416 УК республики (вербовка, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью использования в вооруженных конфликтах). Дело о вербовке коснулось также еще нескольких человек, включая сотрудника мэрии Оша Сергея Лапушкина.

Позже суд изменил Секериной меру наказания — из СИЗО ее отправили под домашний арест.

РБК направил запрос в представительство Россотрудничества в Киргизии

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Кремль выразил надежду на третий раунд переговоров с Украиной

Силуанов оценил «похолодание» в российской экономике

Ракета-носитель Starship взорвалась во время испытаний в Техасе. Видео

Решетников заявил о выходе российской экономики на грань рецессии

Bloomberg: в США готовятся к потенциальному удару по Ирану в ближайшие дни

Разведка США не нашла доказательств работы Ирана над ядерным оружием

Дуров перестал отвечать на сообщения Макрона в Telegram

Путин выразил готовность к встрече с Зеленским

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Киргизия освобождение вербовка новости
Материалы по теме
В ЦРУ выбрали ответственного за тайные операции и вербовку иностранцев
Политика
Задержанную в Киргизии за «вербовку наемников» отпустили из СИЗО
Политика
В Киргизии по делу о «вербовке наемников» задержали африканиста Васильева
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 90,31 (-0,45) Инвестиции, 18 июн, 19:37 Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 78,72 (0) Инвестиции, 18 июн, 19:37
Мэр Махачкалы попросил об отставке Политика, 13:57
Глава АвтоВАЗа ответил роботу на ПМЭФ о будущем автопрома России Технологии и медиа, 13:56
Чему равна средняя ставка по вкладам в топ-10 банков. Данные ЦБ Инвестиции, 13:55
Минобороны сообщило о перехвате еще семи дронов за два часа Политика, 13:49
Как выглядят самые дорогие квартиры в продаже в Сочи Недвижимость, 13:48
«Автостат» назвал самые популярные «параллельные» машины с пробегом Авто, 13:47
Платина подорожала до максимума с февраля 2021 года в ожидании дефицита Инвестиции, 13:40
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Исполнительный директор Федерации волейбола Санкт-Петербурга погиб в ДТП Спорт, 13:38
Глава «Северстали» увидел риск остановки металлургических заводов России Экономика, 13:32
Тысячелетия гастрономических поисков: как сформировалась китайская кухня РБК и Перекрёсток, 13:32
«Мы на грани рецессии». О чем говорили Набиуллина, Решетников и Силуанов Экономика, 13:28
Песков назвал осознанным торможение экономики из-за высокой ставки ЦБ Экономика, 13:26
На ПМЭФ заявили о популярности чебурашки на фронте, а Labubu — у богатых Общество, 13:19
В России упали продажи премиальных автомобилей с пробегом. Модели и цифры Авто, 13:10