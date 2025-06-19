«Росатом» не исключил эвакуацию персонала с АЭС «Бушер» в Иране

Фото: Getty Images

«Росатом» готов провести срочную эвакуацию персонала атомной электростанции в иранском Бушере, и в первую очередь женщин и детей сотрудников, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). По его словам, часть российских сотрудников со станции уже вывезли.

«Мы готовы к любым сценариям, в том числе к быстрой эвакуации всех наших работников — или всех вместе, или сначала женщин и детей — с АЭС «Бушер», — слова Лихачева приводит «Интерфакс».

Глава госкорпорации отметил, что на российско-иранских объектах работают люди, за жизнь которых отвечает «Росатом».

Россия призывает власти Израиля к тому, чтобы не было даже намека на удар по Бушеру. В ином случае это может привести к катастрофе, сравнимой с чернобыльской, пояснил Лихачев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил утром 19 июня, что у России и Израиля есть договоренность о безопасности специалистов, которые работают на станции «Бушер».

По данным посольства России в Иране, на утро четверга, 19 июня, АЭС «Бушер» работает в штатном режиме.

«Угроз безопасности не просматриваем. Прорабатываются вопросы эвакуации жен и детей, а также сотрудников стройки, завершивших свою командировку» — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале дипмиссии.

С 13 июня Израиль наносит удары по объектам ядерной и военной инфраструктуры Ирана, объясняя начало операции ядерной угрозой со стороны Тегерана. Иран отвергает обвинения в создании ядерного оружия. В ответ он выпускает по Израилю сотни баллистических ракет.