В аэропорту Иваново ввели ограничения на полеты
В аэропорту Иваново ввели временные ограничения на вылет и прилет самолетов. Об этом сообщила Росавиация.
Ранее 19 июня ограничения на полеты вводились в Волгограде и Саратове.
Последний раз об ограничениях полетов в аэропорту Иваново сообщали в мае.
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