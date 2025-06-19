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Военная операция на Украине ,  
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В аэропорту Иваново ввели ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Олег Елков / ТАСС
Фото: Олег Елков / ТАСС

В аэропорту Иваново ввели временные ограничения на вылет и прилет самолетов. Об этом сообщила Росавиация.

Ранее 19 июня ограничения на полеты вводились в Волгограде и Саратове.

Последний раз об ограничениях полетов в аэропорту Иваново сообщали в мае.

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