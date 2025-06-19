В аэропорту Иваново ввели ограничения на полеты

Фото: Олег Елков / ТАСС

В аэропорту Иваново ввели временные ограничения на вылет и прилет самолетов. Об этом сообщила Росавиация.

Ранее 19 июня ограничения на полеты вводились в Волгограде и Саратове.

Последний раз об ограничениях полетов в аэропорту Иваново сообщали в мае.