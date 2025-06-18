В Москве все курьеры прошли проверку документов в единой госсистеме

Фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы

Все курьеры в столице прошли проверку документов в Комплексной информационной системе «Автотранспорт» (КИС «АРТ») правительства Москвы, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Год назад столичные сервисы доставки начали внедрять новый стандарт работы, разработанный по поручению дептранса. В нем закрепили требования к проверке личности и документов курьеров, к внешнему виду, к транспортным средствам и сумкам, а также к обучению этике вождения и ПДД. Москва первой из регионов внедрила единую систему обязательной проверки документов курьеров — КИС «АРТ».

Проверку личности и документов курьеры проходят через «Госуслуги» или mos.ru. После верификации они получают уникальный идентификатор и подтверждение в личном кабинете. Без успешной верификации курьер работать не может. Также согласно новому стандарту компании доставки обязаны контролировать, чтобы на транспорте и сумках курьеров были идентификационные номера и сотрудники соблюдали правила дорожного движения.

Председатель комиссии Мосгордумы по транспорту Сабина Цветкова назвала внедрение единого стандарта важным шагом к безопасной и упорядоченной логистике в городе. «За год удалось выстроить системный подход: курьеры зарегистрированы, проходят обучение, их транспорт оснащен современными средствами контроля. Это напрямую влияет на безопасность всех участников движения и комфорт жителей», — отметила она.

По информации дептранса Москвы, услугами доставки на дом пользуются свыше 76% жителей. Ежедневно в столице работают более 25 тыс. курьеров, в месяц выполняется свыше 20 млн заказов, отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ожидается, что спрос на услуги курьерских сервисов будет расти. В связи с этим столичные власти вместе с бизнесом разрабатывают федеральный закон, который установит реестр курьеров, требования к компаниям, доставщикам и их транспорту, а также соблюдению ПДД, заключил Ликсутов.