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ПМЭФ-2025 ,  
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На ПМЭФ показали символическую «купюру БРИКС» номиналом 200. Видео

Символическая «купюра БРИКС» номиналом 200 попала на видео
Сюжет
ПМЭФ-2025

На ПМЭФ показали символическую «купюру БРИКС» номиналом 200. Видео
Video

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ 2025) представили новую символическую «купюру БРИКС» номиналом 200. На одной ее стороне изображены птицы из стран — основателей блока (России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР), на другой — флаги государств — участников объединения. Купюры выпущены небольшим тиражом.

БРИКС — это межгосударственное неформальное объединение стран с динамично развивающейся экономикой. Аббревиатура составлена из первых букв в названиях стран-основательниц: России, Бразилии, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики (ЮАР) (англ. BRICS — Brazil, Russia, India, China, South Africa). Со временем к ним присоединились еще несколько государств — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Путин передал Набиуллиной «купюру БРИКС», а ей не понравилось
Финансы

На саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 года впервые символическую «купюру» объединения показали президенту России Владимиру Путину. После этого он передал ее главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что банкнота ей не понравилась, так как Набиуллина «ревностно следит за нашим рублем». По словам Пескова, «квазиденьгу» напечатал «кто-то из наших — то ли из ТПП (Торгово-промышленная палата. — РБК), то ли еще кто-то».

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