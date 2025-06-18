На ПМЭФ показали символическую «купюру БРИКС» номиналом 200. Видео

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На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ 2025) представили новую символическую «купюру БРИКС» номиналом 200. На одной ее стороне изображены птицы из стран — основателей блока (России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР), на другой — флаги государств — участников объединения. Купюры выпущены небольшим тиражом.

БРИКС — это межгосударственное неформальное объединение стран с динамично развивающейся экономикой. Аббревиатура составлена из первых букв в названиях стран-основательниц: России, Бразилии, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики (ЮАР) (англ. BRICS — Brazil, Russia, India, China, South Africa). Со временем к ним присоединились еще несколько государств — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

На саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 года впервые символическую «купюру» объединения показали президенту России Владимиру Путину. После этого он передал ее главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что банкнота ей не понравилась, так как Набиуллина «ревностно следит за нашим рублем». По словам Пескова, «квазиденьгу» напечатал «кто-то из наших — то ли из ТПП (Торгово-промышленная палата. — РБК), то ли еще кто-то».