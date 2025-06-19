Ефимов сообщил о росте объемов строительства недвижимости в Москве на 26%

Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы

С начала 2025 года в Москве возвели 4,3 млн кв. м недвижимости различного назначения — это на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года (около 3,4 млн кв. м). Об этом 19 июня в своем выступлении на 28-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) рассказал вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, около половины возведенных с начала этого года площадей (2,2 кв. м) — это жилье, остальное приходится на социальную, деловую, коммунальную и прочую недвижимость. «Лидерами по строительству недвижимости стали ТиНАО и ЮАО, где с начала года построили 852 тыс. и 614 тыс. кв. м недвижимости соответственно», — добавил Ефимов.

Всего в 2025 году в столице планируется возвести 11,9 млн «квадратов» недвижимости, 5,2 млн из которых приходится на жилье. Сейчас в Москве почти три четверти всей недвижимости строится частными девелоперами — 3,2 млн из 4,3 млн кв. м с начала года, добавил глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

«Девелоперы активно участвуют и в развитии социальной инфраструктуры города», — рассказал он. Так, с начала года они построили ряд образовательных, спортивных и медицинских объектов, например детсад на 185 мест на улице Александры Монаховой в Новомосковском АО.