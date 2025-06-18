Названы лучшие медсестры столицы по итогам конкурса профмастерства

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

Столичные власти подвели итоги ежегодного конкурса профессионального мастерства по направлению «Медицинская сестра». Все 24 финалиста получили возможность направиться на стажировку в КНР, а трое призеров — ключи от новых автомобилей «Москвич». Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, которая поздравила победителей на торжественной церемонии в Гостином Дворе.

«В столичном здравоохранении работают 50 тыс. медсестер и медбратьев. Ваша профессия очень важная и нужная, вы сопровождаете пациента, поддерживаете его на всем пути к выздоровлению — от приемного отделения до выписки, — заявила вице-мэр Ракова. — В этом году конкурс был непростым: увеличилось как количество участников, так и число испытаний. Вам пришлось пройти собеседования, тестирования, демонстрировать свои навыки. Все сегодняшние финалисты — это уже победители. Вы доказали, что искренне преданы своему делу, являетесь высокими профессионалами и готовы делать все, чтобы облегчить судьбу пациентов».

С самого начала в конкурсе по направлению сестринского дела принимали участие 700 московских специалистов. Первый этап — теоретический — заключался в компьютерном тестировании, после него в конкурсе остались 80 участников. Второй этап был уже практический, там требовалась демонстрация профессиональных навыков и умения работать в разных ситуациях, в том числе экстренных. Финал же представлял собой интерактивную игру на профессиональные знания.

Победителем конкурса стала Алена Соколова из ГКБ имени В.М. Буянова, второе место заняла Юлия Нагайцева из ГП № 66, бронзу получила Эльвина Ульданова из ДГП № 38. Награждение финалистов и тройки призеров состоялось в первый день работы крупнейшего в стране Московского онкологического форума, который с 18 по 20 июня проходит в Гостином Дворе.