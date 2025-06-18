Герасимов проверил работу группировки войск «Центр». Видео

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Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов проверил выполнение задач подразделениями группировки «Центр» на красноармейском направлении в зоне военной операции, сообщает Минобороны.

Он заслушал доклады командиров на передовых пунктах управления, подвел промежуточные итоги и определил приоритеты на ближайший период.

В ходе визита Герасимов вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при освобождении ДНР, и поблагодарил их за проявленную доблесть.