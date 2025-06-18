В дельте Волги сместился цикл размножения рыб

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Снижение весеннего стока Волги в 2025 году привело к смещению зоны смешения пресных и морских вод в непосредственную близость от края дельты, что также повлияло на естественный цикл размножения рыб, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные Института океанологии им. П.П.Ширшова РАН.

В ходе экспедиции в дельту Волги и Северный Каспий группа ученых института изучила последствия уменьшения объема речного стока и снижения уровня Каспийского моря для местной экосистемы.

«Впервые с 2021 года ученым удалось обнаружить зону смешения пресных и морских вод в непосредственной близости от острова Малый Жемчужный», — заявили в институте.

Остров Малый Жемчужный расположен в северо-западной части Каспийского моря. Входит в состав Астраханской области.

По оценке специалистов, такие изменения обусловлены «крайне низкими показателями стока Волги во время весеннего половодья текущего года».

Руководитель лаборатории биогидрохимии Александр Полухин отметил, что собранные образцы показали высокий уровень концентрации растворенного кислорода и значений pH, а это указывает на продуктивность среды обитания водных организмов.

По итогам этой и предыдущих экспедиций будут подготовлены обоснования для создания сети морских охраняемых природных акваторий в северной части Каспийского моря.

Ранее глава Росводоресурсов Дмитрий Кириллов заявил, что обмеление Каспийского моря связано прежде всего с природными факторами, а не с регулированием стока воды на Волге.

Среди основных факторов он назвал изменения климата, сокращение количества осадков, повышение температуры и, как следствие, увеличение объема испарений с поверхности моря.

Кириллов также подчеркнул, что для решения экологических последствий снижения уровня Каспия необходима совместная работа всех пяти прикаспийских государств — России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана.