 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В дельте Волги сместился цикл размножения рыб

Слабое половодье сместило цикл размножения рыб в дельте Волги
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Снижение весеннего стока Волги в 2025 году привело к смещению зоны смешения пресных и морских вод в непосредственную близость от края дельты, что также повлияло на естественный цикл размножения рыб, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные Института океанологии им. П.П.Ширшова РАН.

В ходе экспедиции в дельту Волги и Северный Каспий группа ученых института изучила последствия уменьшения объема речного стока и снижения уровня Каспийского моря для местной экосистемы.

«Впервые с 2021 года ученым удалось обнаружить зону смешения пресных и морских вод в непосредственной близости от острова Малый Жемчужный», — заявили в институте.

Остров Малый Жемчужный расположен в северо-западной части Каспийского моря. Входит в состав Астраханской области.

По оценке специалистов, такие изменения обусловлены «крайне низкими показателями стока Волги во время весеннего половодья текущего года».

Руководитель лаборатории биогидрохимии Александр Полухин отметил, что собранные образцы показали высокий уровень концентрации растворенного кислорода и значений pH, а это указывает на продуктивность среды обитания водных организмов.

По итогам этой и предыдущих экспедиций будут подготовлены обоснования для создания сети морских охраняемых природных акваторий в северной части Каспийского моря.

Росрыболовство предложило продлить запрет на вылов осетровых в Каспии
Общество
Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

Ранее глава Росводоресурсов Дмитрий Кириллов заявил, что обмеление Каспийского моря связано прежде всего с природными факторами, а не с регулированием стока воды на Волге.

Среди основных факторов он назвал изменения климата, сокращение количества осадков, повышение температуры и, как следствие, увеличение объема испарений с поверхности моря.

Кириллов также подчеркнул, что для решения экологических последствий снижения уровня Каспия необходима совместная работа всех пяти прикаспийских государств — России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова

WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров

Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым»

Axios: Трамп задумался о передаче Израилю противобункерных бомб

Австрия призвала ЕС готовиться к возобновлению импорта российского газа в случае урегулирования конфликта на Украине

Макрон назвал "хорошей новостью" реакцию Трампа на законопроект об антироссийских санкциях

Reuters: ЕК предложит членам ЕС запретить импорт российского природного газа и СПГ к концу 2027 года

Израильская армия заявила об убийстве нового главы Генштаба Ирана

Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие 100 млрд рублей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Плугина Ирина
ученые Волга Каспий Институт океанологии рыба
Материалы по теме
В Финляндии временно открыли для туристов рыбацкий домик Александра III
Политика
Росрыболовство предложило продлить запрет на вылов осетровых в Каспии
Общество
«Атомфлот» сделает подарок рыбаку, проспавшему идущий мимо ледокол
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 90,75 (-0,19) Инвестиции, 17 июн, 17:39 Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 78,71 (+0,21) Инвестиции, 17 июн, 17:39
В дельте Волги сместился цикл размножения рыб Общество, 08:53
Перевозчики сообщили об ужесточении досмотров на границе с Казахстаном Бизнес, 08:47
Роснедра заявили о мировом потенциале двух месторождений в России Экономика, 08:32
Little-tech идет на Вашингтон: как стартапы пришли в большую политикуПодписка на РБК, 08:16
Минобороны сообщило об уничтожении двух дронов над Московским регионом Политика, 08:04
В Минфине рассказали о десятках заявок в месяц от уходящих иностранцев Финансы, 08:00
Впервые в истории НХЛ игрок проиграл пять финалов за шесть лет Спорт, 07:58
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Кто из россиян завоевывал Кубок Стэнли Спорт, 07:54
Возглавлявший «Металлург» в КХЛ тренер стал двукратным чемпионом НХЛ Спорт, 07:49
Премьер Канады заявил, что G7 поддержала усилия Трампа по Украине Политика, 07:43
В Томске загорелся ангар с пристройкой Общество, 07:41
В США отложили обсуждение санкций против России из-за Ирана Политика, 07:40
Эксперты при ЦБ призвали брокеров к единообразию в облигацияхПодписка на РБК, 07:30
Выживают сильнейших. Почему компании избавляются от лучших сотрудниковПодписка на РБК, 07:21