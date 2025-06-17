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Общество ,  
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В аэропорту Волгограда задержали женщину с 40 кг контрабандных волос

Фото: ФТС России
Фото: ФТС России

Иностранка из Дубая попыталась незаконно ввезти в Россию более 40 килограммов волос, сообщили в Федеральной таможенной службе.

Во время досмотра в ее багажнике обнаружили более 200 незадекларированных связок волос разного цвета. По словам женщины, они предназначались для салона красоты, а о необходимости декларирования товара она не знала.

Эксперты оценили их стоимость в 4,3 млн руб. В отношении иностранки возбуждено дело о недекларировании товаров.

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Фото:ИТАР-ТАСС

В мае 24-летнего студента из Москвы задержали по подозрению в контрабанде древних аммонитов.

Он попытался отправить девять посылок с окаменелостями в разные страны. Подозреваемый прописал в декларации, что в посылке «декоративный камень». При этом, по оценкам специалистов, переслать он собирался окаменелости вымершего головоногого моллюска рода Lytoceras sp, которые представляют собой культурную ценность.

Против него было возбуждено дело о контрабанде культурных ценностей в крупном размере. Нарушителю грозит штраф до 1 млн руб., лишение свободы или принудительные работы на срок до пяти лет.

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Александра Озерова
Волгоград Волосы контрабанда декларация таможня
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