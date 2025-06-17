Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым» за призыв помирить Израиль и Иран

Президент США Дональд Трамп попросил объяснить консервативному журналисту Такеру Карлсону, обвинившему американского лидера в соучастии в нападении Израиля на Иран, что Тегеран не должен обладать ядерным оружием.

«Кто-нибудь, пожалуйста, объясните чокнутому Такеру Карлсону, что «ИРАН НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ!» — написал Трамп в Truth Social.

В пятницу, 13 июня, после ночного удара Израиля по Ирану Карлсон заявил, что «хотя американские военные, возможно, и не совершали физического нападения, годы финансирования и отправки оружия Израилю неоспоримо ставят США в центр событий прошлой ночи». Журналист также сказал, что Вашингтон был в курсе готовящегося нападения Израиля на Иран.

В понедельник же, 16 июня, Карлсон отправился в Вашингтон, публично призывая Трампа отказаться от эскалации войны на Ближнем Востоке и предупреждая, что это может привести к «концу» его президентства, писала Daily Mail. Карлсон назвал Трампа единственным человеком, «кто может установить мир» между воюющими сторонами.

Трамп заявлял, что США непричастны к ударам, но открыто поддержал Израиль, выразив надежду, что Тегеран теперь будет сговорчивее относительно ядерной сделки с США.