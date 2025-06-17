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Противостояние Израиля и Ирана ,  
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Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым» за призыв помирить Израиль и Иран

Сюжет
Противостояние Израиля и Ирана

Президент США Дональд Трамп попросил объяснить консервативному журналисту Такеру Карлсону, обвинившему американского лидера в соучастии в нападении Израиля на Иран, что Тегеран не должен обладать ядерным оружием.

«Кто-нибудь, пожалуйста, объясните чокнутому Такеру Карлсону, что «ИРАН НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ!» — написал Трамп в Truth Social.

Появилось видео с Такером Карлсоном в Москве
Политика

В пятницу, 13 июня, после ночного удара Израиля по Ирану Карлсон заявил, что «хотя американские военные, возможно, и не совершали физического нападения, годы финансирования и отправки оружия Израилю неоспоримо ставят США в центр событий прошлой ночи». Журналист также сказал, что Вашингтон был в курсе готовящегося нападения Израиля на Иран.

В понедельник же, 16 июня, Карлсон отправился в Вашингтон, публично призывая Трампа отказаться от эскалации войны на Ближнем Востоке и предупреждая, что это может привести к «концу» его президентства, писала Daily Mail. Карлсон назвал Трампа единственным человеком, «кто может установить мир» между воюющими сторонами.

Трамп заявлял, что США непричастны к ударам, но открыто поддержал Израиль, выразив надежду, что Тегеран теперь будет сговорчивее относительно ядерной сделки с США.

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Софья Полковникова
Дональд Трамп Такер Карлсон Иран Израиль
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Такер Карлсон фото
Такер Карлсон
журналист, телеведущий
16 мая 1969 года
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